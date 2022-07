Lange wachttijden en te weinig personeel: ook in Amersfoort is de drukte bij de huisartsenposten voelbaar. Daarom roepen de huisartsen van huisartsenpost Eemland mensen op om begrip te hebben voor de wachttijden en alleen te bellen als een vraag medisch gezien niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Bij de huisartsenpost is een aanhoudend personeelstekort, vallen medewerkers uit door corona en zijn er in de vakantieperiode nog meer mensen afwezig. Dat in combinatie met een groeiend aantal telefoontjes laat de wachttijden flink oplopen.

Medisch ongewenst

Meer dan de helft van de vragen waarmee mensen bellen blijkt geen echte spoed te zijn. Iemand die wél met spoed een huisarts nodig heeft, kan daardoor langer moeten wachten op de nodige zorg. Daarom roepen de huisartsen op alleen de spoedlijn te bellen bij echte spoed.

"Het zit zo: is iemand in direct levensgevaar is, bel je 112. En bij de huisartsenspoedpost kun je terecht als het medisch gezien ongewenst is om met je klacht te wachten tot het eerstvolgende spreekuur van je eigen huisarts", legt huisarts Pim Achterberg uit.