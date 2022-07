Op de Surinamelaan in Amersfoort is donderdagmiddag rond 12.15 uur opnieuw een geparkeerde auto in brand gevlogen. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De smeulende brand was snel gedoofd, maar de schade aan de auto is flink. Er wordt uitgegaan van brandstichting en de politie doet onderzoek naar het incident.

Het is het zoveelste voertuig in Amersfoort dat in de afgelopen weken totaal in de as gelegd werd. Een kleine twee weken terug was er een autobrand aan de Lekstraat in het Soesterkwartier. En eerder deze maand moest de brandweer voor autobranden uitrukken naar de Albatrosstraat, de Graaf Lodewijklaan en de Leusderweg.