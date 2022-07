De politie tast in het duister wie de overleden man is die donderdagochtend in het water bij de Kleine Koppel in Amersfoort is gevonden. Om te achterhalen wie hij is, deelt de politie een signalement.

Nadat de vondst omstreeks 07.15 uur werd gedaan door een voorbijganger, startte de politie een onderzoek. Hierbij werd een groot gebied rondom de Eemhaven afgezet. Ondanks alle moeite, is nog onbekend wie de man is. Het gaat om een persoon tussen de 70 en 80 jaar oud en hij is 1.75 meter lang. De man is brildragend en heeft kort grijs haar. Toen hij in het water werd gevonden, droeg de persoon een donkerkleurige joggingbroek met een zwarte jack en een groen T-shirt. Instappers Ook droeg de man een soort van 'instappers' als schoenen. "We kunnen op dit moment nog niets kwijt over de doodsoorzaak", aldus de politie. "We willen nu vooral weten wie deze man is." Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort