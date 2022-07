De vluchtelingen in sporthal Zielhorst blijven nog even. De gemeente heeft bekendgemaakt dat de groep die nu onderdak heeft in de crisisopvang aan de Trompetstraat nog tot 15 augustus zal blijven. Dat is twee weken langer dan in eerste instantie de bedoeling was.

De tijdelijke opvang in de sporthal is bedoeld om de overloop bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen. Door probleem met de doorstroom in de azc's moeten daar keer op keer asielzoekers op een stoel slapen of zelfs buiten de nacht doorbrengen. Soms meer dan honderd tegelijk. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de gemeente Amersfoort met klem verzocht om de crisisnoodopvang te verlengen, omdat de problemen voorlopig nog niet zijn opgelost. Plastic gordijn Wijkbewoners en organisaties in de stad zetten zich ondertussen in om de vluchtelingen ondanks de moeilijke omstandigheden een fijn verblijf te geven. De slaapvertrekken hebben geen plafond of deur en douchen gebeurt in de kleedkamers van de sporthal met enkel een plastic gordijn als afscheiding. Daarmee hebben de asielzoekers nauwelijks privacy. Een aantal van de sporthalbewoners heeft zich aangesloten bij sport- en spelactiviteiten die door vrijwilligers worden georganiseerd. Zo wordt er samen gevoetbald bij sporthal Zielhorst. De gemeente realiseert zich dat met de verlenging van de opvangtermijn, onverwacht een aanvullend beroep wordt gedaan op omwonenden en betrokkenen. Sportseizoen De einddatum van 15 augustus maakt het ook mogelijk voor de reguliere gebruikers van de hal om het sportseizoen zonder vertraging te kunnen laten beginnen. Sporthal Zielhorst is de thuisbasis van basketbalvereniging de Crackerjacks. Ook scholengemeenschap 't Hooge Landt maakt voor haar gymlessen gebruik van de accommodatie.