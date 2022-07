Een bewoonster van een appartement aan de Boogschutter in Amersfoort heeft woensdagavond gedreigd de gaskraan in haar woning open te draaien. De vrouw is aangehouden.

De brandweer, politie en ambulance rukten rond 21.50 uur uit naar het flatgebouw waar de vrouw woont. Volgens buurtbewoners veroorzaakt de vrouw al langere tijd overlast. Het gebied rondom het gebouw werd groots afgezet. Na een klein uur slaagde de politie erin om de vrouw veilig uit haar woning te krijgen en mee te nemen naar het politiebureau.