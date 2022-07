In het water langs de Kleine Koppel is een overleden persoon aangetroffen. De omgeving is afgezet en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse in Amersfoort.

Donderdagmorgen rond 7.00 uur zagen omstanders de overleden persoon in het water drijven, waarop zij direct 112 belden en zo hulpdiensten waarschuwden. Brandweerduikers hebben het stoffelijk overschot aan het zicht onttrokken, terwijl agenten de omgeving hebben afgezet om onderzoek te doen. De identiteit van het slachtoffer wordt onderzocht, net als de omstandigheden waaronder de persoon in het water terecht is gekomen. Man of vrouw Een politiewoordvoerder kan nog niet vertellen of het slachtoffer een man of een vrouw is. Rond 7.30 uur kwam een melding binnen over een persoon te water in de Eem. Bij aankomst van hulpverleners bleek deze persoon al te zijn overleden.