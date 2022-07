Aan de Voorthuizerweg in Nijkerk is woensdagochtend rond 9.30 uur een motorrijder achterop een personenauto geknald. Er is in ieder geval een slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd door de ambulancemedewerkers.

De personenauto stond stil wegens werkzaamheden aan de weg. De motorrijder is tegen de personenauto aangereden en kwam door de klap op de andere rijbaan terecht. Door het ongeval was de N303 tijdelijk afgesloten.