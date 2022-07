Barneveld gaat inwoners met subsidie stimuleren een thuis- of buurtbatterij te kopen. Daarmee kan duurzaam opgewekte energie van zonnepanelen worden opgeslagen.

De gemeente gaat de aanschaf van de thuisbatterij opnemen in de regels voor de lening Toekomstbestendig Wonen die Barnevelders kunnen afsluiten om hun woning te verduurzamen. "Opslag van energie is met name bij zonne-energie belangrijk omdat zonnepanelen alleen overdag energie leveren. Gebruik van thuisopslag vermindert druk op het elektriciteitsnetwerk", reageerde het gemeentebestuur begin dit jaar op een oproep van de VVD en ChristenUnie om de thuisbatterij op te nemen als mogelijkheid bij de duurzame lening.

Netbeheerder Liander meldde onlangs dat er grote druk staat op het elektriciteitsnetwerk in Barneveld. Door spannings- en capaciteitsproblemen kan tijdelijk niet worden voldaan aan alle aanvragen van grootverbruikers voor verbruik en teruglevering van duurzame elektriciteit. De komende jaren moet het net werden verzwaard om de problemen op te lossen. Liander verwacht de werkzaamheden in 2024 af te ronden.