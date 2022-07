Bij een ruzie in een woning op de Albert Cuyplaan in Soest is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer viel door een ruit met armletsel tot gevolg.

Rond 21.25 uur werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter, maar die kon al snel worden afgezegd. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie leek het te gaan om een steekpartij, maar bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat het slachtoffer door een ruit was gevallen en op die manier gewond was geraakt.