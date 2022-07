Oud-raadslid Remco van Ravenzwaaij (VVD) is vorige week vrijdag op 56-jarige leeftijd plots overleden. Dit gebeurde in Duitsland tijdens een rit op zijn motor.

Volgens de politie raakte hij in een flauwe bocht van de weg en toucheerde hij een paaltje. Hij schoot door een groenstrook, kwam op de verkeerde rijstrook terecht en botste tegen de vangrail. Daarbij liep hij volgens de politie dodelijke verwondingen op.

Van Ravenzwaaij was van 2006 tot 2010 lid van de Amersfoortse VVD-fractie. Toch stopte hij in 2008 al met zijn politieke werk omdat het niet te combineren was met nieuwe werkzaamheden. Hoewel hij niet lang raadslid was, betekende hij in die korte tijd veel voor de ontwikkelingen in Vathorst-West, werd bij zijn afscheid van de raad benadrukt door toenmalig burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper.

Tot aan zijn dood was Van Ravenzwaaij helikopterpiloot en instructeur, iets wat hem ook tijdens zijn tijd als raadslid al bezighield. Ook dat benoemde van Vliet-Kuiper destijds: hij maakte de gemeenteraad stoerder.

Op 23 juli vindt de uitvaart van de Amersfoorter plaats. Van Ravenzwaaij laat een vrouw en een zoon achter.