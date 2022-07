Dierenambulance Eemland heeft er dinsdag een extra taak bijgenomen: naast het ophalen en verzorgen van gewonde dieren, gaat het personeel met de extreem hoge temperaturen parkeerterreinen af om te kijken of er geen huisdieren zijn achtergelaten in de geparkeerde auto’s.

Volgens de dierenambulance verkeren mensen vaak in de veronderstelling dat je je hond of kat wel tien minuten alleen achter kan laten in auto, terwijl dat fataal kan zijn met zulke hoge temperaturen als vandaag.