De brandweer is maandagavond een tijd lang druk geweest met het wegspoelen van een chemische stof aan de Lorentzhof in Nijkerk. Een buurtbewoner had die gebruikt om onkruid te bestrijden.

Rond 22.00 uur rukte de brandweerlieden uit omdat buurtbewoners een vreemde lucht roken. De brandweer kwam er al snel achter dat in de buurt onkruid was bestreden met Formaldehyde, een chemische stof die giftig en bijtend is. De brandweer heeft water in de straat en tuin gespoten om zo de stof weg te krijgen. Brandweerlieden hadden hierbij een beschermend masker op. Ook is de woning geventileerd met een grote ventilator om deze vrij te krijgen van gassen.