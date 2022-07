Een zeventienjarige jongen uit Amersfoort is aangehouden op verdenking van het plegen van (woning)inbraken. Al langer zit de politie in Amersfoort achter een bende aan die diverse woninginbraken pleegt.

Een woninginbraak heeft voor slachtoffers een enorme impact en mede daarom is de politie achter de schermen bezig met een groot onderzoek. Hierbij hebben zij in de nacht van zaterdag op zondag een succes geboekt. In de wijk Vathorst werd een zoektocht gestart en daarbij is een tiener aangehouden.

De actie focuste zich op het gebied rondom het winkelcentrum. Hierbij werd ook een verdachte jongen uit Amersfoort gezien. De politie hield hem staande en controleerde deze persoon. Hij bleek in het bezit van gereedschappen die mogelijk kunnen worden ingezet voor het plegen van inbraken. Hij werd aangehouden en zit nog altijd vast.

Zoektocht met hond

Rond de klok van 1.00 uur zocht de politie daarnaast een langere periode op de Leeghwater in de wijk Vathorst. Meerdere agenten, waaronder een hondengeleider, speurden in de bosjes. Onduidelijk is nog of er iets is gevonden.