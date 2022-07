Een nog onbekende man heeft in de nacht van zaterdag op zondag een poging gedaan om in te breken bij het Farel College. De politie laat weten dat er een voordeur is geforceerd, maar dat er niemand binnen is geweest.

Omwonenden van de middelbare school aan de Paladijnenweg werden wakker van een hard gebonk en keken uit het raam. Daar zagen zij omstreeks 3.00 uur een persoon op de deur bonken en schakelden de politie in. In de tussentijd was de verdachte al gevlogen. Een zoektocht met een politiehond leverde niet het gewenste resultaat op. "Meer is er op dit moment bij mij niet bekend", aldus politiewoordvoerder Remco van Straaten.