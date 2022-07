Ouders met kinderen op de kinderdagverblijven van Ska zitten maandag en dinsdag met een acuut probleem. De opvangorganisatie doet vanwege de hitte de deuren vanaf 13.00 dicht. Dat heeft de organisatie zondagavond rond 19.00 per mail laten weten. Vrijdag was er nog slechts sprake van een hitteprotocol op de locaties.

'Aanstaande maandag en dinsdag zijn temperaturen van ruim boven de 30 graden voorspeld. Als kinderopvangorganisatie zorgen we ervoor dat de veiligheid van jouw kind niet in gevaar komt. Met dit soort extreme temperaturen kunnen we dit niet garanderen. Dat vinden we niet verantwoord. In het belang van jouw kindje en onze medewerkers hebben we besloten om een tropenrooster in te stellen', zo laat Ska, de organisatie die kinderopvang biedt in Amersfoort en regio, in een mail weten.

Concreet betekent dit dat kinderen de komende twee dagen alleen in de ochtend opgevangen kunnen worden. Ook de locaties met airconditioning gaan dicht. De bso's zijn in de middag wél open, maar sluiten om 17.00. Dat is anderhalf uur eerder dan normaal.

Vlak voor het weekeinde zag het er nog naar uit dat de kinderdagverblijven van Ska gewoon open zouden zijn. De organisatie stuurde een hitteprotocol rond met maatregelen op de locaties.

Rompertje

Daarin stond te lezen dat de kinderen extra te drinken krijgen en de baby's enkel in hun rompertje slapen. Er wordt veel waterhoudende groente en fruit aangeboden, zoals watermeloen en komkommer. Ook mogen de kinderen met water spelen en blijven ze uit de directe zon.

De voortijdige sluiting op maandag en dinsdag komt voor veel ouders dan ook uit de lucht vallen. En het is niet de eerste keer dat ze door Ska onaangenaam worden verrast. Afgelopen maand kondigde de opvangorganisatie aan contracten op te zeggen, vanwege personeelstekort. Ouders verloren daardoor plotseling een of meerdere opvangdagen.

Volgens de website van belangenvereniging BOinK mag een kinderdagverblijf of bso niet zomaar vanwege de hitte de deuren voortijdig dichtgooien. 'De organisatie moet advies vragen aan de oudercommissie over de openingstijden. Bij het geven van advies moet de veiligheid en gezondheid van de kinderen leidend zijn. De oudercommissie kan de organisatie adviseren airco/ventilatoren/andere verkoelende maatregelen te nemen of aan te schaffen in plaats van de deuren te sluiten.'