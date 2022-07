Aan de Rondweg-Noord in Amersfoort is in de vroege ochtend rond 7.00 uur een personenauto op een fietser gebotst. Dit gebeurde rond de kruising met de Jonkvrouw Foeytweg. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Het ongeval gebeurde bij de verkeerslichten op de kruising. Het ambulancepersoneel was snel ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren.