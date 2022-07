In alle vroegte is zondagochtend een camper uitgebrand op het industrieterrein van Soest. Van het recreatievoertuig bleef weinig over.

Het voertuig stond op een braakliggend terrein aan de Belvedereweg en ging om 05.45 uur in vlammen op. Het gaat om een camper van het merk Fiat Ducato. De brandweer rukte uit om de vlammen te doven. Waar het vuur door veroorzaakt is, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de brandweer kon daar niets over zeggen. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort