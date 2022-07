Achter ggz instelling Zon en Schild in Amersfoort woedt sinds begin van de avond een natuurbrand. Dat meldt de brandweer.

Vier tankauto's die speciaal worden ingezet bij natuurbranden zijn ter plaatse. De brandweer heeft ondertussen assistentie gevraagd van eenheden uit Leusden, Soest en Zeist. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt, is nog niet bekend. De brandweer probeert de brand van meerdere kanten in te sluiten.

Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Mogelijk speelt de droogte een rol.