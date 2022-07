Namen, adressen en telefoonnummers van tientallen leerlingen van de Calvijnschool en/of basisschool Het Sterrelicht in Bunschoten zijn letterlijk op straat beland. Het gemeenschappelijke schoolplein lag dit weekeinde bezaaid met administratieve papieren: van klassenlijsten tot aanvragen voor bijzonder verlof.

Ook scores van leerlingen belandden in de openbaarheid. Een deel van de formulieren waaide tijdens de vakantie in de sloot.

De paperassen lijken afkomstig van een aantal blauwe vuilniszakken en dozen die naast het schoolgebouw aan de Margrietstraat stonden. Hoe ze daar terecht zijn gekomen is nog niet duidelijk.

,Alles is inmiddels opgeruimd en vernietigd. Calvijnschool en Sterrenlicht gaan hier onderzoek naar doen. De scholen zijn sinds vrijdag dicht en afval zat achter slot en grendel", reageert CBS Het Sterrenlicht via Facebook.

Of inmiddels ouders zijn ingelicht de onvrijwillige verspreiding van persoonsgegevens is onduidelijk. In handen van criminelen kunnen de gegevens worden gebruikt voor persoonsfraude.

Een datalek moet binnen 72 uur worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het niet melden datalek vormt een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).