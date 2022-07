Ruim 600 vierkante meter heide is zondagmorgen rond kwart voor zes afgebrand in natuurgebied Den Treek bij Leusden. Een natuurfotograaf die vroeg op pad was om mooie plaatjes te schieten, zag de vlammen en belde de brandweer.

Meerdere brandweerauto's rukten uit om de brand te blussen. Water werd opgepompt bij het pannenkoekenrestaurant lang de N227.

De brandweer vermoedt geen opzet bij de brand. Mogelijk zouden de resten van een kampvuurtje, oorzaak zijn geweest.

Droogte

Ondanks de grote droogte is de Veiligheidsregio Utrecht nog niet in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Fase 1 is van kracht, blijkt uit natuurbrandrisico.nl, een website van de brandweer. Dat betekent dat er nog geen extra maatregelen getroffen worden. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

In verband met de extreme hitte van dinsdag - het kan plaatselijk in Midden-Nederland 39 graden worden - is het mogelijk dat de brandweer alsnog gaat opschalen.