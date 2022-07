Bij een ongeval op de A28 in Beilen is vrijdagmiddag een 56-jarige man overleden. Een 55-jarige man raakte gewond. Zaterdag werd duidelijk dat het overleden slachtoffer uit Amersfoort komt.

Bij het verkeersongeval op de A28 rond 15 uur 's middags, waren drie voertuigen betrokken. Het dodelijke slachtoffer, een 56-jarige man uit Amersfoort was de bestuurder van een motor. Het andere slachtoffer, dat met onbekende verwondingen in het ziekenhuis ligt, is een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend, de politie doet onderzoek.