Een grotere economische groei dan elders in Gelderland, meer bedrijven en een snellere bevolkingstoename: op veel fronten scoort Nijkerk bovengemiddeld, blijkt uit de recentste economische monitor.

De werkgelegenheid groeide in de periode 2020-2021 met 2 procent, een fractie meer dan het jaar ervoor. Het is ook meer dan gemiddeld in de provincie. Daar bleef de toename steken op 1,6 procent. De groei is vooral te danken aan de coronasteunmaatregelen, die inmiddels beëindigd zijn.

Nijkerk telt ook een groter aantal bedrijven dan gemiddeld in Gelderland. Het totale aantal vestigingen groeide van 4.220 in 2019 en 4.380 in 2020, naar 4.520 in 2021. Ongeveer een derde van alle banen in Nijkerk is te vinden in de zogenoemde agrofoodsector (7.310), die landbouwproducten levert.

Tegelijkertijd nam de werkgelegenheid in de landbouw, en ook in de financiële sector, structureel af. De groei van banen in de bouw, de zakelijke dienstverlening, de zorg en de horeca compenseren dat verlies.

Opvallend is de bevolkingsgroei. Het aantal Nijkerkers nam in 2021 toe met 10 procent, tot 44.311 inwoners. Die stijging is, evenals in voorgaande jaren, groter dan gemiddeld elders in Nederland. Dat komt door de relatief grote en jonge gezinnen in de gemeente en nieuwkomers.