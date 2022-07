De politie rukte donderdag rond 16.45 uur uit voor een steekincident bij de Jumbo-supermarkt aan de Wiekslag in Amersfoort. Volgens een burgernetactie zoekt de politie een dader van rond de zestien jaar met een rode bodywarmer.

Bij de steekpartij in de Amersfoortse wijk Liendert zou een persoon lichtgewond zijn geraakt. Het is onduidelijk wat zich precies bij de supermarkt heeft afgespeeld. De politie deed zowel bij de Jumbo onderzoek, als bij het om de hoek gelegen flatgebouw Arendshorst. Ook zochten agenten met meerdere voertuigen in de wijk.

Via een burgenetactie laat de politie weten op zoek te zijn naar 'een man, zestien jaar, met rode bodywarmer'. Het is mogelijk de derde steekpartij in een week tijd in Amersfoort. Afgelopen zaterdagmiddag zou er een steekpartij hebben plaatsgevonden bij het stadhuis. Ook daar zou een persoon lichtgewond zijn geraakt.

Dinsdagavond rukte de politie ook uit voor een vermoedelijk steekincident op het Eemplein. Daar troffen agenten een meterslang bloedspoor aan, dat leidde tot twee mannen in de ondergrondse parkeergarage. Zij werden beide aangehouden.