In Vathorst is op meerdere plekken blauwalg in het water aangetroffen. De gemeente Amersfoort waarschuwt op sociale media. "Vermijd contact met het water en laat je hond hier niet zwemmen of van het water drinken."

De blauwalg is aangetroffen in het water van De Bron langs de straten Veluwemeer en Victoriameer. En ook in het water aan de Maasbommelkade heeft waterschap Vallei en Veluwe de giftige algen gevonden. De gemeente gaat op beide plekken zo snel mogelijk waarschuwingsborden plaatsen. Blauwalgen zitten van nature in het water en kunnen giftige stoffen produceren. Dat gebeurt meestal wanneer er een bepaalde combinatie is van temperatuur, licht en voedingsstoffen. Daarnaast komt het sneller voor wanneer er weinig stroming in het water zit. Vooral in de zomer, bij een temperatuur tussen de 20 en de 30 graden, ontwikkelen de blauwalgen zich. Groene drijflaag De stoffen die blauwalgen produceren kunnen een risico vormen voor mensen en dieren, die hierdoor vergiftigd kunnen worden. Vooral wanneer er een groende drijflaag op het water ligt, is het oppassen geblazen. In de drijflaag zitten veel giftige cellen bij elkaar.