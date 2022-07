Ook Soest krijgt binnenkort deelscooters van Go Sharing. Vanaf 26 juli gaat de gemeente een samenwerking aan met de deelvervoerder en komen er scooters en elektrische fietsen verspreid door Soest en Soesterberg te staan.

Op dit moment zijn er in de gemeente alleen deelauto's te vinden van MyWheels en Greenwheels. Maar daar komt binnenkort verandering in. In eerste instantie worden er tachtig deelscooters in Soest geplaatst. Wanneer er voldoende vraag naar is, kan dit aantal verhoogd worden naar 150.

De gemeente hoopt met de samenwerking meer ervaring op de doen over het gebruik van deelvoertuigen. Ook moet de samenwerking helpen bij het maken van gemeenlijk beleid rondom aanbieders van deelmobiliteit in de openbare ruimte, iets waarbinnen de gemeente op dit moment geen regelgeving voor is.