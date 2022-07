Vijftig minderjarige asielzoekers hebben woensdag hun intrek genomen in de voormalige marechausseekazerne op het landgoed van Paleis Soestdijk. De Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV'ers) mogen een jaar verblijven op het landgoed.

De kinderen, die leeftijden hebben van 14 tot zeventien jaar, verbleven tot voor kort in de noodopvang in Van der Valk Leusden. De begeleiders van de kinderen komen mee naar de nieuwe opvanglocatie. Zij zijn ook 24 uur per dag aanwezig.

De AMV'ers worden gehuisvest in de logiesgebouwen op het terrein. Voor activiteiten maken ze ook gebruik van het hoofdgebouw.

Op woensdag 29 juni zijn de huidige tijdelijke bewoners van de marechausseekazerne geïnformeerd tijdens een bijeenkomst en daarna zijn ook belangstellenden uit Baarn en Soest bijgepraat. Op 12 juli is er nog een tweede bijeenkomst geweest. Dat was een voorwaarde van het college van Baarn om in te stemmen met het plan.