Rond 15.45 uur woensdagmiddag kwam het systeemplafond naar beneden. Dit gebeurde in het gedeelte waar de bar gevestigd is. "Hoe dat kon gebeuren, weten we nu niet", aldus Mulder. "We hebben geen idee'', zegt ook general manager Niels van den Bogaard, die aangeslagen staat te kijken bij de ravage.

Hij prijst zich gelukkig dat er niemand in het bargedeelte aanwezig was. "Daar ben ik heel blij mee, veiligheid gaat voor alles.'' Van den Bogaard heeft meteen een deskundige laten komen die heeft geïnspecteerd waar in het gebouw nog meer problemen met het plafond zouden kunnen opdoemen. Vooralsnog bleek dat niet het geval. Een receptiemedewerkster was getuige van het plotseling met geraas naar beneden zakken van het plafond, op enkele meters voor haar. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort