Een melding van een bedreiging, een lang bloedspoor, maar geen slachtoffer of slachtoffers. De politie tast in het duister over wat er dinsdagavond rond 20.30 uur rondom het Eemplein in Amersfoort is gebeurd. Wel zijn twee personen aangehouden.

Toen de politie geattendeerd werd op een bedreiging met een (steek)wapen, troffen agenten een meterslang bloedspoor aan. Omdat ze de verdachten niet zagen, werd het spoor gevolgd en dat bracht hen naar de naastgelegen parkeergarage. "Daar vonden we twee mannen", aldus politiewoordvoerder Joost Lanshage. "Wij hebben ze aangehouden voor de bedreiging en omdat ze in het bezit waren van een wapen." Het gaat om een 27-jarige man uit Nieuwegein en een 35-jarige Amersfoorter. Beide mannen zitten vast. De politie tast nog wel in het duister over wat zich heeft afgespeeld op het winkelplein in het centrum van Amersfoort. Er hebben zich geen slachtoffers gemeld en daarom gaat de politie ervan uit dat de verdachten zichzelf hebben verwond. "Een van de mannen had een verwonding aan zijn hand, mogelijk is het bloed van hem."