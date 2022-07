De leeuwinnen Zuna en Sifra zijn van DierenPark Amersfoort verhuisd naar Veszprem Zoo in Hongarije. De twee zussen zijn inmiddels oud genoeg om hun familie te verlaten om in het buitenland voor nageslacht te gaan zorgen.

Omdat de leeuwinnen al gewend waren aan de transportkisten - er is een paar keer met ze geoefend - is het transport naar Hongarije zonder problemen verlopen, laat het dierenpark weten. "Zij waren rustig en ontspannen", zegt verzorger Marc Belt.

Het is de bedoeling dat Zuna en Sifra - die vorig jaar in Amersfoort werden geboren - op hun nieuwe plek voor nakomelingen gaan zorgen. DierenPark Amersfoort werkt nauw samen met andere Nederlandse en Europese dierentuinen en die wisselen onderling dieren uit om een gezonde populatie in stand te houden.

"De moeder en tante van de jonge leeuwinnen blijven in ons park. Zaila en Sabi zorgen op hun beurt misschien voor een nieuwe generatie in ons park", aldus Belt. Het krijgen van jongen is belangrijk omdat dat het natuurlijk gedrag van de leeuwengroep stimuleert, zo legt hij uit.

Leeuwen in het wild zijn kwetsbaar. In sommige delen van Afrika raakt de lokale bevolking in conflict met de roofdieren. De leeuw vormt een bedreiging voor het vee, waardoor boeren de leeuwen doden uit wraak. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt verschillende projecten die dit tegengaan. Veehouders worden aangeleerd hoe zij zich kunnen beschermen tegen de roofdieren, zonder de leeuwen geweld aan te doen of te doden.

"Gelukkig kunnen wij als dierenpark bijdragen aan het voortbestaan van de leeuw. En wie weet mogen wij in de toekomst meer jongen verwelkomen", zegt Marc.

Met het vertrek van de leeuwenzusjes naar Hongarije blijven in DierenPark Amersfoort nog de leeuwen Ramzes, Zaila en Sabi over om te bewonderen.