In een parkeergarage onder het Eemplein in Amersfoort is dinsdag rond 20.55 uur een ruzie tussen twee mannen uitgelopen in een vechtpartij. Er is hierbij mogelijk gestoken met een keukenschaar. Eén persoon is daarbij veel bloed verloren.

Rond 21.00 uur kreeg de politie de melding dat er twee mannen met een steekwapen over straat zouden lopen en dat er mogelijk gestoken zou zijn. Eenmaal ter plekke werden twee verdachte personen aangetroffen en ook aangehouden. Divers bewijsmateriaal is veiliggesteld in speciale zakken, waaronder een keukenschaar met bloed erop. Op de trappen van de parkeergarage waren ook bloedsporen te zien. Wat er alleen ontbrak, was een slachtoffer. Het is nog onduidelijk wat zich exact heeft afgespeeld in de parkeergarage. De politie wil nog niet meer kwijt over de zaak.