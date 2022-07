Utrecht en Amersfoort doen samen onderzoek naar de houding van beide gemeenten jegens Roma en Sinti tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Utrecht betuigde eerder diepe spijt over de uiterst zakelijke en ongastvrije opstelling ten opzichte van Joodse inwoners die in 1945 terugkeerden uit een concentratiekamp of van een onderduikadres.

Het onderzoek naar de Roma- en Sinti-gemeenschappen wordt uitgevoerd door onderzoekers Anita van der Hulst en Paul Öfner. Beiden hebben volgens het Utrechtse gemeentebestuur veel ervaring met onderzoek naar migratiestromen in het algemeen en de geschiedenis en migratiestromen van Sinti en Roma in het bijzonder. Van der Hulst en Öfner werken momenteel aan een onderzoeksvoorstel.

Het onderzoek wordt voor zowel Utrecht als Amersfoort uitgevoerd. Utrecht en Amersfoort waren rond de Tweede Wereldoorlog belangrijke centra in de regio waar Sinti en Roma langere of kortere tijd verbleven, schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad.

Roma en Sinti werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd en vermoord door het naziregime. 'Een onderzoek waarbij de parallellen en verschillen tussen de beide steden ook onder de loep worden genomen, biedt naar alle waarschijnlijkheid meerwaarde bij het in beeld brengen van de te onderzoeken perioden.'

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden tot rechtsherstel voor de Roma- en Sinti-gemeenschappen.

Eind 2020 betuigde Utrecht diepe spijt over de uiterst zakelijke en ongastvrije houding ten opzichte van Joodse inwoners die in 1945 terugkeerden uit een concentratiekamp of van een onderduikadres. Als compensatie hiervoor stelde de gemeente 300.000 euro beschikbaar aan de Joodse gemeenschap in de stad.