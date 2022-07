De overvallers die zondagnacht toesloegen op de Paasberg in Amersfoort hebben de bewoners van het pand bewust opgezocht. Het is nog onbekend hoe ze de woning in zijn gekomen, maar eenmaal binnen hebben ze geweld niet geschuwd. Een 55-jarige vrouw en haar zoon (24) raakten gewond.

In de nacht van zondag op maandag kwamen meerdere criminelen omstreeks 2.30 uur op het hofje in de nieuwbouwwijk Vathorst. Hierbij drongen zij het pand binnen en kwamen daar in gevecht met twee bewoners.

"We gaan niet uit van een inbraak, maar echt om een overval", aldus politiewoordvoerder Ellen de Heer. "Bij een inbraak probeer je ongestoord te werk te gaan en dat was hier niet het geval."

Bij de confrontatie in de woning kwam een 55-jarige vrouw hard ten val en raakte gewond aan haar arm. Ook haar 24-jarige zoon was dusdanig gewond dat er een traumahelikopter werd opgeroepen. Ze zijn beiden met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

"We lopen nu alles na en nemen daarbij ook de overval van vrijdagnacht, in dezelfde wijk, mee", aldus woordvoerder Ellen de Heer. "Het is nog te vroeg om te zeggen dat er een verband is."