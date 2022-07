Een vrouw op een elektrische fiets is maandagochtend ten val gekomen en gewond geraakt op de Afrikaring in Amersfoort. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 8.55 uur. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Vermoedelijk schrok de fietser van een voorbijkomende lijnbus. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna het ambulancepersoneel het overnam. De vrouw werd ter plekke gecontroleerd op eventuele verwondingen en is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.