In de Albatrosstraat in Amersfoort is maandag aan het eind van de middag een geparkeerde auto uitgebrand. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk.

De brand, die rond 15.10 uur ontstond, veroorzaakte veel schade aan het voertuig. Ook kwam er veel rook vrij. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen metershoog uit het dak van de auto. Niemand raakte bij de brand gewond. De politie doet momenteel onderzoek naar de oorzaak. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort