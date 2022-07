Lang niet iedereen in Leusden is tegen windmolens. Dat stellen vier oppositiepartijen in een brief aan het college. Ze hekelen het standpunt van het college dat windmolens 'onbespreekbaar' zijn. 'Wat doen we met inwoners die een andere mening hebben? Negeren wij die meerderheid?'

Kom vóór 1 december met locaties voor windmolens, anders bepaalt de provincie waar ze komen. Dat was de boodschap van de provincie Utrecht, vorige week. Mét alvast een kaartje 'potentiële' locaties. Maar op de vijf plekken komen écht geen windmolens, reageerde wethouder Alexandra Kolkman (Duurzaamheid). Sterker nog, de witte joekels komen gewoon helemaal nergens in Leusden. Zij noemde het aanwijzen van locaties door de provincie 'onbespreekbaar.' Dat laatste valt nu verkeerd bij de oppositiepartijen Leusden Vooruit, D66, ChristenUnie-SGP en GroenLinks-PvdA. Ze willen van het college weten waarom het de regie niet pakt, zodat college én de gemeenteraad mee kunnen beslissen over plekken waar windmolens kunnen komen, of juist niet. Ook benadrukken de partijen dat lang niet iedereen tégen windmolens is.