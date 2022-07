Voor de tweede keer in één weekend is er een woningoverval gepleegd in Amersfoort. Net als vrijdagnacht, hebben criminelen zondagnacht toegeslagen in de (nieuwbouw)wijk Vathorst.

Wat er zich om 2.30 uur heeft afgespeeld in een woning aan de Paasberg, is nu nog onbekend. Volgens de politie zijn de bewoners bij de woningoverval gewond geraakt. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen, maar het in nog onduidelijk of deze ook daadwerkelijk is geland.

Wel hebben veel bewoners van de Amersfoortse wijk de politiehelikopter gehoord. Deze vloog langere tijd boven de wijk, op zoek naar de verdachten. Of dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd, was maandagnacht nog onduidelijk.

Het is de tweede woningoverval in het afgelopen weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd Dave (28) op de Harlingenstraat in zijn woning overvallen. Omstreeks omstreeks 00.45 bonkten twee gemaskerde mannen op de deur, waarna ze de bewoner met een wapen bedreigen terwijl zijn vrouw en baby een etage hoger in bed lagen.

Bij deze overval hadden de criminelen het voorzien op de Rolex-horloge van het slachtoffer, die bij de overval gewond raakte. Een dag na de gewelddadige beroving vertelde Dave aan het AD dat het om een namaak horloge van Ali Express ging.