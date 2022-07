Het inwonersaantal van de gemeente Amersfoort neemt tot 2035 met zo'n 8,3 procent toe. Dat blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De grootste groei is opvallend genoeg te zien in Bunschoten en Barneveld.

Volgens het onderzoek blijkt ook dat Nederland in 2035 in totaal 18,9 miljoen inwoners telt, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Deze groei is voornamelijk te zien in de grote steden. Zo scoort Utrecht relatief gezien het hoogst. In de Domstad komen er de komende jaren meer dan 94.000 inwoners bij, een stijging van 26,4 procent.

In een aantal kleinere gemeentes krimpt het aantal inwoners juist. Deze bevinden zich met name in het noorden en oosten van het land. De voorspellingen zijn wel omgeven door onzekerheden zoals immigratie en woningbouw, benadrukken de statistici.

Zo varieert de inwonersgroei in Amersfoort van 4 tot 12 procent. Uitgegaan wordt van een groei van 8 procent. In Barneveld en Bunschoten is de grootste toename te zien, respectievelijk 16,6 procent en 13,6 procent. Soest en Baarn krijgen er de komende jaren niet veel inwoners bij. Die stijging wordt geschat onder de 2 procent.