Bij het Stadhuisplein in Amersfoort heeft zaterdagmiddag mogelijk een steekincident plaatsgevonden. Er is daarbij één persoon lichtgewond geraakt.

Bij het incident, dat net na het middaguur plaatsvond, raakte een persoon lichtgewond. Het is nog niet duidelijk of die persoon ook is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie bevestigt dat er iets heeft plaatsgevonden op het Stadhuisplein, maar kan nog niet vertellen wat er precies gebeurd is. Volgens omstanders zou de politie wel iets dat op een steekwapen lijkt, gevonden hebben.

De politie heeft een verdachte aangehouden.