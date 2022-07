Een overstekende kleuter in Soest is zaterdag aan het einde van de middag gewond geraakt. Het meisje werd geschept door een auto.

Volgens omstanders die het ongeluk omstreeks 17.15 uur zagen gebeuren, kwam de kleuter op haar fietsje plots achter een heg vandaan en schoot de Nieuwstraat op. Een automobilist die op dat moment met geringe snelheid over de weg reed, kon net niet op tijd stoppen.

Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig ze gewond is geraakt, is niet bekend.