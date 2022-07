De voormalige ALDI in Scherpenzeel wordt opnieuw crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf 15 juli tot en met eind september wonen er steeds maximaal 80 mensen in de oude supermarkt. Zij blijven er dan enkele dagen.

In mei gebeurde dat ook al. Toen was het pand aan de Dorpsstraat zes weken lang in gebruik als crisisnoodopvang. Omdat er nog steeds veel behoefte is aan plekken voor vluchtelingen, wil Scherpenzeel het pand nu opnieuw beschikbaar stellen.

Net als dit voorjaar is het ook nu weer de bedoeling dat mensen maximaal een paar dagen blijven, voordat ze doorstromen naar een locatie voor een langer verblijf. Het verschil met de vorige keer is dat nu ook het Rode Kruis de opvang bemenst en coördineert. Al wordt benadrukt dat de hulp van vrijwilligers uit de buurt zeer gewaardeerd wordt, net als afgelopen voorjaar.