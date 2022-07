Bewoners van een huis aan de Harlingenstraat in Amersfoort, kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag de schrik van hun leven, toen overvallers hun woning binnendrongen.

Rond 00.45 uur gingen de overvallers het huis in Vathorst binnen. Het is niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld in de woning en of de overvallers iets buit hebben gemaakt.

Agenten die ter plaatse kwamen, droegen kolgelwerende vesten. Zij deden onderzoek in en rond de woning en in de buurt. Ook een ambulance werd opgeroepen naar de woning, maar of er daadwerkelijk mensen gewond zijn geraakt bij de overval is niet bekend.

De politie roept mensen op die iets verdachts gehoord of gezien hebben om zich te melden bij de politie. Ook mensen die beschikken over camerabeelden wordt gevraagd dit te doen.