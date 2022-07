Vier mannen die gezocht werden omdat ze tijdens boerenprotesten politieauto's belaagden in Kootwijkerbroek en Stroe, hebben zich bij de politie gemeld. Ze hadden tot vrijdag om zich kenbaar te maken.

Een man van 33 jaar uit Kootwijkerbroek is aangehouden voor poging tot zware mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling en opruiing. Ook een man van 24 jaar uit Barneveld is aangehouden. Later namen nog nog twee andere mannen contact op met de politie. Zij worden verdacht van openlijk geweld en komen binnenkort naar het politiebureau.

Boerenprotesten in Stroe en Kootwijkerbroek liepen vorige week dinsdag uit de hand. Politiebusjes werden in Kootwijkerbroek bewerkt met hamers en ijzeren staven. Op de A1 blokkeerden actievoerders de snelweg ter hoogte van Stroe met hun tractoren. Volgens de politie zijn toen ook banden van politievoertuigen lek gestoken en zijn ventielen van meerdere politievoertuigen losgedraaid.

Maandag riep de politie de actievoerders op om zich vóór vrijdag te melden. Daarbij werden foto's van verdachten onherkenbaar getoond. Zouden ze zich niet kenbaar maken bij de politie, dan zou hun beeltenis herkenbaar gepubliceerd worden. Inmiddels heeft de politie alle foto's verwijderd.