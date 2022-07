Omwonenden van een weiland aan de Insingerstraat hebben donderdagavond een petitie aangeboden aan burgemeester Rob Metz, als voorzitter van de gemeenteraad van Soest. Met 2143 handtekeningen protesteren zij tegen de plannen om op het weiland 150 tot 200 prefabwoningen te plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen.

Voorafgaande aan de aanbieding demonstreerden 75 bewoners in witte kleding voor het gemeentehuis. Woordvoerder Bart Weiland van wat de Kerngroep Weiland Insingerstraat/Den Blieklaan wordt genoemd, stelde bij de aanbieding dat 'de levens van een groot aantal Soesters op zijn kop zijn gezet op die beruchte 1 april.'

Op die dag liet de gemeente weten van plan te zijn het weiland tijdelijk, voor vijf tot tien jaar, te gebruiken voor opvang van vluchtelingen. Weiland: "Op anderhalve hectare tweehonderd wooneenheden bouwen in een wijk met zevenduizend inwoners in een straat met 150 bewoners zevenhonderd mensen toevoegen, dat moet wel een grap zijn, dat past toch niet?" De buurt heeft ook het idee dat het plan er wordt doorgedrukt, zonder serieus onderzoek te doen en de bewoners te horen.

Hij laakte een opmerking van een 'scherpe' ambtenaar die hij in een e-mail las. Die zou een 'lumineus idee' gedaan, omdat er maar 40 tot 50 wooneenheden zouden passen op het weiland: 'Wat als we gaan stapelen komen we dan aan de 200?'. "Het gemak en de onzorgvuldigheid hiervan is een uiterst treffende weergave van het hele bestuurlijke proces rondom dit bouwproject. Meermalen hebben we aangegeven dat zorgvuldigheid en expertise nodig is."

Eerder mislukte bouwpoging

De bewoners zien het plan als een poging om eerder mislukte plannen om daar te bouwen, alsnog uit te voeren. Ze betreuren het dat er geen afzonderlijk onderzoek uitgevoerd over ecologie, verkeer, veiligheid en vluchtelingenopvang. "Zijn wij ook ineens professionals, of is participatie maar een dingetje om af te vinken?''

Hij besloot met: "Beste raad, wij vertrouwen op u, onze volksvertegenwoordiging.'' De gemeenteraad kon er donderdag niet op reageren. Het agendapunt is niet geagendeerd. Maar bovendien is de besluitvorming momenteel een bevoegdheid van het college van B en W. De gemeenteraad heeft alleen een taak als toezichthouder.