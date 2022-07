Boeren uit Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude demonstreren vanavond tijdens de koopavonduren op de Varkensmarkt in Amersfoort. De boeren zijn aangesloten bij de actiegroep Agractie. Boer Teus van der Wind heeft zijn koe Bertha 27 meegenomen, tot boosheid van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels getwitterd dat ze bij de burgemeester van Amersfoort gaat vragen waarom de koe is toegestaan. 'Zeer stressvol voor het dier', aldus de partij. De Amersfoortse wethouder Johnas van Lammeren, nieuw voor de partij in het college, is ook komen kijken bij de demonstratie op de Varkensmarkt en hij gaat in gesprek met de boeren.

Maar hij wil geen commentaar geven aan de pers. "Als wethouder spreek ik namens het college van burgemeester en wethouders'', zegt hij. "Ik kan niet mijn persoonlijke mening geven.'' Een boer vraagt hem of hij begrip heeft voor de actie. "Ik zeg daar niks over'', zegt hij.

Intussen laat Bertha 27 zich aaien en fotograferen door het publiek. "Die wordt hier niet onrustig van", zegt Van der Wind. "Kijk maar, ze staat op haar gemak te herkauwen. Die is echt helemaal niet gestrest."

Vanmorgen pas aangekondigd

De boeren zijn met zes tractoren gekomen en een veekar. Een kleine tractor rijdt met appels op een kar door de binnenstad. De actie werd vanmorgen pas aangekondigd. "We zijn blij dat de politie en de gemeente de actie toestaan hoewel we die eigenlijk 48 uur van tevoren hadden moeten melden", zegt Van der Wind.

"Het publiek reageert erg positief, dat doet ons heel goed", vervolgt de boer. "Om half tien breken we op. We willen het verkeer verder niet storen, al kunnen scootertjes en fietsers nu niet over de singels rijden." De politie heeft dranghekken neergezet op de kruising van de Molenstraat en de Westsingel. Een verkeersregelaar stuurt het verkeer weg.

Met het uitdelen van flyers en het aangaan van gesprekken met het winkelende publiek proberen de agrariërs begrip te kweken voor hun opvatting, dat de stikstofreductieplannen van het kabinet hen veel te ver gaan. 'Geen gedwongen onteigening, geen vergunning afpakken, geen onhaalbare kwaliteitsnormen voor de natuur, geen aandacht voor het aanbod van boeren om stikstofdepositie flink te reduceren', is hun boodschap op de flyers.

Maar ook de teloorgang van een vitaal platteland en de verslechtering van de voedselvoorziening als veel boeren verdwijnen, brengen de boeren uit de streek onder de aandacht. "En dat allemaal in een gemoedelijk sfeertje'', zegt Van der Wind. Op dat moment laat de koe even een flinke plas lopen. Woensdagavond waren enkele boeren onder wie Van der Wind aan het demonstreren bij het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein.