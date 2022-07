Aan de Wakkerendijk in Baarn bij de fietsoversteek richting woonwarenhuis Nijhof is rond 12.45 uur een vrachtwagen achterop een personenauto geknald. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. Achterop de personenauto waren twee e-bikes op een fietsdrager vastgebonden, deze zijn beide fors beschadigd.

De fietsoversteekplaats op deze weg wordt al langer door de provincie Utrecht als gevaarlijk gezien, fietsers zouden zich er vaak onveilig voelen. Er liggen plannen voor een fietstunnel, maar deze laat nog even op zich wachten. Pas in 2023 of 2024 gaat de aanleg plaatsvinden.