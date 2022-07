Dankzij giften van tientallen dierenliefhebbers is een in Amersfoort gevonden katje gered van de dood. Het diertje werd alleen, uitgedroogd en uitgehongerd gevonden en naar het dierenasiel gebracht. Haar pootje moest eraf, anders zou ze doodgaan. Een dure kwestie.

Een piepjong katje werd deze week moederziel alleen, 'extreem uitgedroogd' en uitgehongerd gevonden in Amersfoort. Het beestje is volgens de dierenbescherming nét op tijd naar het asiel gebracht. Daar bleek dat Mentie, zoals de vrijwilligers haar doopten, een flink gehavende poot heeft.

De schade was zo erg, dat het pootje eraf moest. "Haar linkerschouder is namelijk helemaal kapot waardoor de zenuwen van haar hele poot het niet meer doen", luidt de uitleg. Ze sleepte ermee over de grond, daardoor ontstaan wonden en daarmee ontstekingen. "Ze zwierf dus niet alleen eenzaam op straat, ze moet ook vreselijke pijn hebben gehad."

Medische kosten

Om de kosten à 450 euro te betalen, zette het asiel een crowdfunding op. Daarop stroomden de euro's rap binnen. Donderdag is Mentie geopereerd en dat is goed gegaan, laat woordvoerder Niels Kalkman van de dierenbescherming weten. Mentie zit nu bij een pleeggezin om bij te komen 'en te leren lopen op drie pootjes'.

Er was 1200 euro ingezameld voor de operatie zelf en overige medische kosten. Dat geld is nog niet op. "Maar de rest van het geld kunnen we ook goed gebruiken, er is inmiddels wéér een kitten met een gewonde poot binnengebracht..."

In de lente en de zomer wordt het asiel ieder jaar weer overspoeld met jonge katjes. Dat komt doordat veel baasjes hun dier niet laten steriliseren of castreren. Veel dierenartsen hebben een potje om operaties van dieren zonder baasje te betalen. Maar dat is gauw leeg omdat er zoveel dieren zijn zonder baasje. Rond de zomervakantie worden er relatief veel dieren op straat achtergelaten.