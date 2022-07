Aan de Leusderweg in Amersfoort is donderdagochtend een automobilist met zijn auto de slijterij van de Jumbo ingereden. De auto is over de fietsenstalling heen gereden en heeft zich vervolgens door het raam heen geboord.

Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort