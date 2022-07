Het omstreden bouwplan om de Emmaüskerk in Amersfoort te transformeren tot Hart van Soesterkwartier is goedgekeurd door de gemeenteraad. Ondanks dat zo'n tweehonderd bewoners de afgelopen tijd een flink aantal bezwaren heeft geuit.

Boze omwonenden omschreven het nieuwe plan voor Hart van Soesterkwartier onlangs nog als 'een cadeautje voor de buurt waar de buurt niet op zit te wachten'. Bij deze transformatie van de Emmaüskerk komen er nieuwe zijvleugels van bijna 10 meter hoog met een kinderdagverblijf, horeca, maatschappelijke instellingen zoals het Leger des Heils en achttien woningen. Bewoners vrezen de negatieve gevolgen: extra parkeerproblemen en verkeer rondom de toch al zo drukke Noordewierweg en een te grootschalig plan op een 'kleine postzegel'.

De gemeenteraad stemde dinsdagavond tóch voor het bouwplan omdat volgens veel partijen Hart van Soesterkwartier voor het gehele Soesterkwartier juist wél een meerwaarde heeft. De maatschappelijke instellingen moeten een mooie plek bieden aan kwetsbare bewoners in de wijk. En in het kinderdagverblijf kunnen straks 60 kinderen terecht, terwijl er nu nog een tekort aan kindplekken is in de omgeving. Ook wordt de toename van het aantal betaalbare woningen in een periode van woningnood geprezen.

Alternatief plan van omwonenden

Tegenstanders SP en Amersfoort voor Vrijheid kwamen nog met een voorstel om eerst nog eens goed te kijken naar een alternatief plan van omwonenden, zodat er meer draagvlak komt. Een meerderheid van de partijen veegde de vloer aan met het plan omdat het idee van de omwonenden al eerder de revue passeerden. "Een onzinnig voorstel wat het plan zelfs slechter zou maken", reageerde VVD'er Ivo Beekers.