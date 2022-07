In Eemnes is dinsdagavond een auto te water geraakt. Omstanders hebben de bestuurder gered.

Rond 21.45 uur gebeurde het ongeval op de Gooyerweg in Eemnes. Een automobilist raakte vlak voor Theehuis Eemnes de macht over het stuur kwijt en belandde met BMW en al in de Goyergracht.

Met een 'lifehammer' probeerde hij een ruit in te slaan, maar dat lukte niet. Uiteindelijk schoten omstanders hem te hulp. De bestuurder is direct met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft de auto uit het water gehaald.