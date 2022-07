Uit een collegebericht aan de gemeenteraad van Amersfoort blijkt dat de fietskelder op Amersfoort Centraal niet in 2025 wordt opgeleverd maar in 2026. Mede door een tekort aan technici bij ProRail en incomplete kaarten van ondergrondse kabels. De start van de bouw staat nog wel gepland voor 2024.

Het plan voor de nieuwe fietskelder is al een aantal jaar in de maak, al sinds 2017 is de gemeente er mee in de weer. De megastalling moet plaats bieden voor bijna 5200 fietsen, en daarmee de fietsenzee voor de ingang van het station terugdringen.

Volgens ProRail, de uitvoerder van het project, is de vertraging te wijten aan twee problemen. Aan de ene kant een tekort aan technici. De krappe arbeidsmarkt zorgt er voor dat ProRail lijdt aan personeelstekorten op verschillende fronten.

Ondergrondse kabels

Aan de andere kant bleek ook dat de beschikbare kaarten met ondergrondse leidingen en kabels niet volledig waren. Tijdens de ontwikkeling van de fietsenstalling gaat het veel tijd kosten om in kaart te brengen wat er allemaal nog onder de grond ligt, laat een woordvoerder weten. "Als wij iets gaan bouwen en we hakken die leidingen doormidden, dan is er een groot probleem, dus dat moet allemaal zorgvuldig gebeuren," aldus de woordvoerder.